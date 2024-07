Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5.000 de oameni au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele in orașul Jasper din Canada, din cauza unui incendiu de vegetație. Experții spun ca acesta ar putea fi unul dintre cele mai grave sexoane ale incendiilor de vegetație, potrivit Agerpres.

- Un barbat de 91 de ani a suferit, duminica, un atac de panica, in urma unui incendiu care a izbucnit la doua gospodarii invecinate din localitatea Olesesti, judetul Iasi. Pompierii au suplimentat numarul masinilor, din cauza suprafetei mari afectate, potrivit news.ro

- Turiștii din 10 camere ale unui hotel din Baia Mare, județul Maramureș, au fost evacuați, joi seara, in urma unui incendiu izbucnit la subsolul cladirii, intr-o incapere unde sunt depozitate alimentele.

- Un incendiu matinal a izbucnit astazi intr-un bloc de locuit cu 14 nivele din municipiul Balți. Mai mulți locatari au fost evacuați de pompieri, dupa ce un apartament a fost cuprins de flacari.

- Peste 160 de elevi si profesori au fpst evacuati, miercuri, la scoala din Poarta Alba, din cauza unui incident la tabloul electric. A fost vorba despre flama, neurmata de incendiu, potrivit news.ro

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta seara la un incendiu produs intr-un apartament al unui bloc din Sangeorz-Bai. Locatarii au fost evacuați și din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. In aceasta seara, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu care a pornit de la o oala uitata pe foc in bucataria unui apartament situat pe strada Dionisie Roman. Imediat ce au patruns in apartament, pompierii au gasit un barbat de 85 de ani, decedat. Astfel, echipajul…

