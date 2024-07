Stiri pe aceeasi tema

- Grindina de ieri, 10 iulie, a facut ravagii in nordul țarii. Potrivit imaginilor distribuite de cetațeni pe rețelele de socializare, un camp de floarea-soarelui din satul Gașpar, raionul Edineț a fost distrus in totalitate.

- Trei persoane au fost arestate in legatura cu imbolnavirile de botulism care afecteaza Moscova și alte orașe din Rusia, informeaza agenția de presa Reuters.Potrivit Reuters, peste 120 de persoane din Moscova dar și din alte orașe, in principal Kazan și Nijni Novgorod, au ajuns la spital, unele dintre…

- Fortele ucrainene au distrus doua radare ale sistemelor de aparare aeriana S-300 si S-400 in mai multe zone din Crimeea ocupata in noaptea de 12 iunie, a anuntat Statul Major General al Ucrainei, potrivit Kyiv Independent, potrivit actualitate.org. Explozii au fost raportate in mai multe orase din peninsula,…

- 12 județe au fost afectate marți de ploi și vijelii, astfel ca pompierii au intervenit pentru a evacua apa din casele inundate sau pentru inlaturarea unor arbori cazuți din cauza vantului puternic.

- Inundatiile din sudul Germaniei au provocat moartea a cel putin patru persoane, o „catastrofa” considerata „un avertisment al schimbarilor climatice” de cancelarul Olaf Scholz, informeaza AFP. Sudul landurilor Bavaria si Baden-Wurttemberg, situate in sudul Germaniei, se confrunta cu ploi diluviene incepind…

- Ploile din ultimele ore au inundat centrul Clujului, dar și Parcul Central. Furtuna din dupa-amiaza de vineri le-a dat batai de cap șoferilor clujeni și nu doar. Apa din canalele din Parcul Central nu mai curge nicaieri. Recent, ANM a emis pentru județul Cluj un nou cod galben de averse care…

- Rusia anunța ca, in timpul nopții de marți spre miercuri, regiunea Crimeea, pe care pretinde ca a anexat-o de la Ucraina, și alte trei regiuni ale sale au fost atacate cu drone și rachete de forțele ucrainene. Ministerul Apararii de la Moscova a precizat ca au fost interceptate zeci de rachete și drone,…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus toate cele 10 drone de atac lansate de Rusia in cursul noptii, au declarat vineri fortele aeriene ucrainene, informeaza Reuters. Fortele aeriene au precizat ca Rusia a lansat si doua rachete antiaeriene ghidate, dar nu este clar ce s-a intamplat cu…