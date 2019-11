Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Gorbaciov a avertizat ca Europa ramane divizata chiar si dupa ce au trecut 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite agentia EFE. ''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum suntem departe de a aduce aceste sperante…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca l-a asigurat pe prim-ministrul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, ca procesul de aderare a tarii sale la Alianta Nord-Atlantica se afla pe calea cea buna, transmite dpa, potrivit Agerpres.Intr-o postare pe Twitter, Stoltenberg a…

- Premierul britanic Boris Johnson si secretarul general al NATO Jens Stoltenberg au afirmat marti ca operatiunea militara a Turciei impotriva fortelor kurde din nord-estul Siriei trebuie sa se incheie, a declarat o purtatoare de cuvant a lui Johnson, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Prim-ministrul…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a cerut, joi seara, Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva militara lansata in nordul si nord-estul Siriei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Mizez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile…

- In cadrul vizitei de lucru de la Bruxelles, Igor Dodon a avut o intrevedere si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Presedintele tarii a declarat ca „Republica Moldova este un stat neutru care nu are ca obiectiv intrarea la un bloc militar, inclusiv intrarea in NATO”.

- Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede scutirea majoritatii contribuabililor, cu exceptia celor mai bogati, de la plata unei taxe de solidaritate. Taxa de solidaritate a fost introdusă în 1991 pentru a acoperi costurile reunificării…

- Cel puțin doi membri ai misiunii ONU in Libia au fost uciși in urma unei explozii izbucnite in orașul Benghazi, aflat in estul țarii, au informat mai multe surse medicale și din cadrul armatei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Agerpres.Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…