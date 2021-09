Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres va merge la Geneva pe 13 septembrie. Seful organizatiei propune cresterea fondurilor umanitare pentru Afganistan. Circa 18 milioane de afgani au nevoie de ajutor...

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, va organiza o reuniune la Geneva, la 13 septembrie, intre statele membre pentru a spori ajutorul umanitar acordat Afganistanului, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, noteaza AFP. In cursul acestei conferinte,…

- ​Zborurile umanitare ale Natiunilor Unite au fost reluate recent spre nordul si sudul Afganistanului, a informat joi purtatorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, exprimându-si speranta ca vor putea fi intensificate în curând, noteaza AFP citata de Agerpres.Operate…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat joi ''atacul terorist care a ucis si a ranit un numar de civili'' in apropierea capitalei afgane, Kabul, relateaza Reuters. ''Acest incident evidentiaza volatilitatea situatiei din teren in Afganistan, dar in…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut duminica talibanilor si tuturor celorlalte grupari de pe scena politica din Afganistan sa dea dovada de cea mai mare retinere, dupa ce luptatorii miscarii fundamentaliste au cucerit capitala Kabul, transmite AFP. "Secretarul general este in mod special…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a solicitat eliberarea liderilor politici arestati in Nicaragua, precum si "restabilirea drepturilor lor", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al acestuia, Stephane Dujarric, transmite AFP. Antonio Guterres "este foarte ingrijorat de arestarile si…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este "revoltat" de atacul asupra civililor din Burkina Faso petrecut sambata, care a provocat cele mai multe victime de la inceputul violentei jihadiste in nordul acestei tarii, in 2015, informeaza AFP. "Secretarul general este revoltat de uciderea in dimineata…