Stiri pe aceeasi tema

- Marius Vasiliu, Secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a avut luni o reuniune la nivel inalt, organizata in format videoconferinta, cu vicepresedintele Bancii Europene pentru...

- Secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Marius Vasiliu a avut luni o reuniune la nivel inalt, organizata in format videoconferinta, cu vicepresedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Pierre Heilbronn, prilej cu care au discutat despre colaborarea…

- Secretarul de stat Marius Vasiliu a avut, luni, o reuniune la nivel inalt, organizata in format videoconferința, cu Pierre Heilbronn, vicepreședintele Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

- Forma elaborata in cursul lunii aprilie a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNNR), elaborata la nivelul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, conține mai multe puncte care fac parte din...

- Reforma managementului spitalelor,prioritate a noului ministru al sanatații Ioana Mihaila. Foto: https://www.facebook.com/ioana.mihaila.96 Noul ministru al sanatații, Ioana Mihaila, spune ca, în mandatul sau, se va concentra pe reforma managementului spitalelor și a serviciilor de…

- Executivul a dublat stimulentul de reinsertie Foto arhiva Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene sa înceapa negocierile cu Comisia Europeana pentru aprobarea Planului National de Redresare si Rezilienta, prin care România ar urma sa primeasca peste 30 de…

- Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, in a doua lectura, modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta (PNRR) necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului…

- 1.600 de scoli identificate cu un numar mare de elevi cu risc de abandon vor beneficia de scheme de granturi, potrivit Planului National de Relansare si Rezilienta (PNRR), care urmeaza sa fie supus dezbaterii publice. Fondurile vor fi utilizate pentru interventii decise la nivelul scolii,…