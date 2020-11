Stiri pe aceeasi tema

- Faza I a proiectului BRUA a fost finalizata, atat conducta, cat si statiile de comprimare, ceea ce va duce la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze a Romaniei, a anuntat, luni, Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la evenimentul online "The…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Niculae Havrileț, susține ca viitoarea forma a legii offshore ii va taxa mai puțin pe petroliștii care vor extrage hidrocarburi din Marea Neagra. Impozitul aplicat pe veniturile suplimentare va fi menținut insa va crește pragul de preț de la care se va aplica.…

- Guvernul Roman isi doreste ca extractia gazelor din zacamantul offshore Neptun Deep sa inceapa pana in 2025 si pregateste o propunere de modificare a Legii offshore, a declarat, joi, Dan Dragos Dragan, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. El a participat la Forumul…

- Inca un pas pentru scoaterea gazelor din Marea Neagra. Secretar de stat: ”Competitia abia acum incepe. Va castiga cine va aduce primul gazele la tarm” Ministerul Economiei a elaborat un draft de modificare a Legii exploatarilor petroliere offshore, convenit cu investitorii din Marea Neagra,…

- Ministrul apararii nationale Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala in SUA, a semnat joi, la Washington, cu omologul sau american Mark Esper o foaie de parcurs pe zece ani, document ce reflecta obiectivele si interesele comune in domeniul apararii, precum modernizarea sectorului apararii si securitatea…

- Secretarul de Stat de la Budapesta Arpad Janos Potapi a declarat vineri pentru Kronika, cotidian de limba maghiara care apare in Romania, ca președintele Klaus Iohannis nu a intors maghiarilor din Transilvania sprijinul pe care aceștia i l-au oferit la alegerile prezidențiale. Potapi a facut și o paralela…

- "Energia eoliana, atat onshore, cat si offshore, reprezinta unul din fundamentele pe care Europa si statele sale membre vor implementa Green Deal-ul (Pactul Ecologic European), oferind societatii un viitor neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. In aceste momente, in care procesul de tranzitie…