Secretarul de stat din cadrul Ministerului roman de Externe, Daniela Gitman și ministra pentru afaceri europene și proprietatea de stat al Finlandei, Tytti Tuppurainen, se afla miercuri, 18 ianuarie, intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, transmite Radiochisinau.md . Cei doi oficiali au avut o runda de consultari politice, cu prilejul vizitei de lucru efectuate de oficialul finlandez in Romania, unde au fost abordate temele principale ale agendei bilaterale. In context, Daniela Gitman a subliniat necesitatea continuarii și consolidarii sprijinului multisectorial al Uniunii Europene pentru…