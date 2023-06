Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 08:18 - Autoritatile ucrainene au anunțat 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii barajului Kahovka de pe fluviul Nipru, saptamana trecuta, scrie AFP. „Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev. 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns, duminica, la Beijing, fiind primul diplomat american de rang inalt care viziteaza China in ultimii cinci ani, pe fondul unor relatii bilaterale inghetate si al unor perspective slabe pentru orice progres in ceea ce priveste lunga lista de dispute dintre…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si ministrul de externe chinez, Qin Gang, au avut o convorbire telefonica, au informat miercuri cele doua diplomatii, inaintea vizitei pe care seful diplomației americane ar urma sa o intreprinda in acest weekend la Beijing.

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…