- Mike Pompeo, șeful diplomației americane, vine miercuri și joi in Europa, cel mai probabil ultima sa vizita in aceasta calitate. Pompeo se va intalni cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg și cu ministrul belgian de Externe, Sophie Wilmes, conform unui comunicat al Departamentului de Stat.

- Aliatii din NATO sustin cu fermitate integritatea teritoriala si independenta Republicii Moldova, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la finalul primei zile a reuniunii ministrilor de externe din tarile membre NATO la Bruxelles,…

- Alianta Nord-Atlantica a intors foaia anilor Trump, marti, cu ultima reuniune din acest an a ministrilor de externe si asteapta cu nerabdare instalarea la Casa Alba a lui Joe Biden pentru a consolida legaturile cu Statele Unite, comenteaza AFP, conform agerpres.ro. Secretarul general al NATO, norvegianul…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, se afla miercuri in Georgia pentru a duce sprijinul sau in favoarea 'suveranitatii' acestei tari, intr-un moment in care Rusia isi extinde influenta in Caucaz, precum si a institutiilor georgiene zguduite de o criza post-electorala, transmite AFP.…