- Pentru prima data, Republica Moldova este invitata la o reuniune NATO care se va desfașura la București. Anunțul a fost facut de catre șeful diplomației de la Bucuresti, Bogdan Aurescu. „Este prima data cand va participa și Republica Moldova la o reuniune NATO. Exista o reuniune la care sunt invitați…

- Mandatul actualului sef al NATO, Jens Stoltenberg, este programat sa se incheie in toamna anului viitor, asa ca lupta intre aliati pentru cine ar trebui sa il inlocuiasca a inceput cu adevarat, iar liniile de lupta in aceasta competitie incep deja sa se formeze, potrivit unor oficiali americani familiarizati…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi seara Turcia sa aprobe admiterea Suediei si Finlandei in Alianta Nord-Atlantica, dar ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca cele doua state nu si-au indeplinit toate angajamentele.

- NATO este pregatita sa apere Romania și toate țarile aliate, a dat asigurari secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o conferința comuna cu premierul Nicolae Ciuca. Jens Stoltenberg spune ca Rusia nu ar trebui sa mai foloseasca pretexte false pentru a escalada razboiul și mai mult, așa cum…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Parlamentul Portugaliei a ratificat vineri aderarea Finlandei și Suediei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, ca parte a celei mai semnificative extinderi a Alianței din anii 1990, in conditiile in care ce NATO raspunde la invadarea Ucrainei de catre Rusia. Fii la curent cu cele…

- Dezacordurile cu Turcia cu privire la aderarea Finlandei și Suediei persista, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la o conferința de presa cu Secretarul de stat american, Anthony Blinken. Despre acest lucru a anunțat TASS. In ciuda acestor dezacorduri, șeful NATO spera ca acestea…