- Unul dintre principalii colaboratori ai lui Vladimir Putin a ajuns marti in exclava rusa Kaliningrad pentru a discuta chestiuni de securitate nationala, in contextul tensiunilor cu Lituania, care a oprit tranzitul de bunuri vizate de sanctiunile UE spre acest teritoriu, scrie Agerpres . Nikolai Patrusev,…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, sambata, ca raspunsul Moscovei la acumularea de forte NATO in Polonia va fi ”proportional si adecvat”, a relatat agentia de stiri Interfax, citand un diplomat rus, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a inceput sa predea cadavrele luptatorilor ucraineni uciși la oțelaria Azovstal, uzina din orașul Mariupol care a devenit un simbol al rezistenței impotriva invaziei Moscovei, relateaza Associated Press. Zeci de cadavre recuperate dintre ruinele oțelariei bombardate, acum ocupata de ruși, au fost…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca ar trebui sa se ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei in cazul in care Moscova raspunde apelului ONU de restabilire a accesului in porturile Ucrainei de la Marea Neagra. Liderii mondiali sunt de parere ca imposibilitatea de a deschide porturile…

- Un conflict mondial ar putea incepe in cazul in care NATO nu va lua in calcul avertismentul Rusiei privind livrarea de arme din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca “sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”,…

- ''Masura a fost luata ca raspuns la campania mediatica si politica care vizeaza izolarea Rusiei pe plan international si crearea de conditii propice pentru inabusirea economiei'' nationale, a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat.In 24 februarie, armata rusa a lansat o agresiune militara…

- Rusia a anunțat joi ca a extins considerabil numarul oficialilor, parlamentarilor, personalitaților publice și jurnalistilor din Uniunea Europeana carora le este interzis sa intre pe teritoriul sau, pentru ca ar fi fost responsabili de sancțiunile punitive la adresa Moscovei și pentru ca ar fi alimentat…

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters, citat de Agerpres.„O astfel de miscare pune…