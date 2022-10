Stiri pe aceeasi tema

- Agentiile de informatii americane cred ca anumiti membri ai Guvernului ucrainean au autorizat atacul in care o masina a explodat langa Moscova in august, soldandu-se cu decesul Dariei Dughina, fiica unui proeminent nationalist rus, relateaza The New York Times. Oficialii citați spun ca Statele Unite…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, joi, la un eveniment organizat de Curtea de Conturi, ca instituțiile statului sa ancheteze fraudele cu bani publici din timpul starii de urgența, unele dintre acestea fiind semnalate de inspectorii Curții. In perioada starii de urgența și apoi de alerta, Guvernul…

- Coaliția de guvernare sta din nou pe un butoi de pulbere. Dupa declarațiile de zilele trecute, facute de PSD pe tema pachetului de sprijin social, creșterea pensiilor și a salariului minim, noul motiv de scandal este acum compensarea facturilor la energie și Ordonanța care sta pe masa Guvernului pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, ca majorarile pensiilor si salariilor anunțate de PSD nu au fost discutate in coalitie si nici in Guvern. „Aceste declaratii si intentii nu au fost dezbatute in coalitie si in Guvern. Eu sunt convins ca domnul Budai cunoaste foarte bine ce scrie in fisa postului…

- „Sunt ministru și trebuie sa introduc liniștea și increderea”, a spus, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ministrul Agriculturii Petrea Daea, intr-un dialog cu purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „Liniște, liniște, liniște! Am vazut și abordarile astea apocaliptice, cand se deschid…

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Pachetul legilor pe aparare și siguranța naționala va fi gata pana la sfarșitul acestei luni, a cerut premierul Nicolae Ciuca ministerelor responsabile, in ședința de guvern de miercuri. Proiectele de legi trebuie intocmite, in cadrul Guvernului, doar de MApN și MAI eventual, pentru ca serviciile secrete…

- Cancelarul Olaf Scholz și soția sa ar fi aruncat la coșul de gunoi documente, inclusiv legate de summitul G7, care nu aveau un caracter public și pe care ar fi trebuit sa le distruga. Pe unele hartii scria „informații clasificate – doar pentru uz oficial”, a scris revista germana Der Spigel. Mai multe…