Stiri pe aceeasi tema

- Creștere semnificativa a confirmarilor cu noul coronavirus in randul romanilor aflați in afara țarii. Din datele actualizate prezentate vineri de Grupul de Comunicare Strategica rezulta ca “1.480 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.156 in Italia, 196…

- Bilanțul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a crescut joi la 10.096 dupa ce au fost inregistrate alte 386 de noi cazuri. Potrivit ultimelor informații de la Grupul de comunicare Strategica, pana acum au murit 527 de pacienți cu Covid-19.La ATI, in acest moment, sunt internați 236 de pacienți.…

- De la depistarea coronavirusului, la finalul anului trecut, au murit 170.324 de oameni din intreaga lume. Cea mai afectata tara este Statele Unite, cu 42.308 decese. Numarul cazurilor de imbolnavire in lume este, potrivit Universitatii, de 2.477.426. In SUA au fost raportate cele mai multe - 787.370,…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 și pana la acest moment, 47 de cetațeni romani aflați in strainatate, 13 in Italia, 11 in Franța, 12 in Marea Britanie, șapte in Spania, doi in Germania, unul in...

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 631 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia,…

- Germania si Franta au depasit China ca numar de cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.In prezent, tarile cu cele mai multe cazuri de Covid-19 raportate sunt Statele Unite, Italia, Spania, Germania, Franta si China, potrivit News.ro. Citește și: Dan…

- Germania este țara care, deși are peste 47.000 de cazuri confirmate de coronavirus, are cele mai puține decese – doar 281 pana in prezent. Germania a crescut recent numarul testelor efectuate la 500.000 pe saptamana – iar experții au subliniat deja cat de importanta este testarea masiva a pacienților…

- Rusia a anuntat miercuri suspendarea majoritatii zborurilor catre si dinspre Italia, Germania, Franta si Spania, statele europene cele mai afectate de epidemia de coronavirus, transmite Reuters.Va fi de asemenea suspendata emiterea vizelor turistice pentru cetatenii italieni, potrivit Agerpres.ro.…