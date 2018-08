Stiri pe aceeasi tema

- O noua cercetare stiintifica arata ca nu exista un nivel sigur al consumului de alcool. Publicat pe 24 august in jurnalul The Lancet, cercetatorii demonstreaza ca in 2016, aproape 3 milioane de decese din intreaga lume au fost atribuite...

- Exista si o latura pozitiva a temperaturilor neobisnuit de mari din insula britanica: valul de caldura din aceasta vara a scos la iveala urme ale civilizatiilor vechi, inclusiv monumente neolitice, constructii din Epoca Fierului, asezari...

- Tarile din zona mediteraneana au emis avertizari meteorologice severe joi din cauza valului de caldura care a adus cu sine temperaturi de peste 40 de grade Celsius in Europa, in timp ce nivelul scazut al apelor a scos la iveala munitie din cel de-Al Doilea Razboi Mondial pe malurile unui rau din…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a relaxat reglementari din domeniul agricol si va accelera platile catre agricultorii din statele UE afectati de seceta extrema, relateaza Reuters. In timp ce Europa se lupta cu una dintre cele mai toride veri inregistrare vreodata, Comisia a indicat ca masura…

- Cercetatorii care au analizat dintii britonilor din Epoca Fierului pana la britanicii moderni au descoperit potentialul pentru utilizarea proteinelor din tartrul dintilor, pentru a scoate la iveala dieta stramosilor.

- Echipele de interventie lucreaza zi si noapte pentru a-i gasi pe cei 12 copii si pe antrenorul acestora blocati de peste o saptamana intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, potrivit autoritatilor, citate de DPA si Reuters.

- Descoperirea, publicata recent in revista Science, schimba intelegerea noastra cu privire la mecanismul de baza al fotosintezei si poate rescrie manualele. De asemenea, modifica felul in care cautam viata extraterestra si furnizeaza indicii...

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui miscare populista ANO a castigat alegerile legislative din luna octombrie, a fost desemnat premier pentru a doua oara, miercuri, de presedintele Milos Zeman, pentru a incerca sa formeze cu social-democratii din CSSD o coalitie sprijinita informal de comunisti, relateaza…