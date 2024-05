USR – și falimentul este garantat! Poate doar in 1996 au mai fost pacaliți romanii atat de tare ca la alegerile din 2020, cand USR și-a croit campania pe promisiunea ca va aduce un alt mod de a face politica, iar interesul cetațeanului va prima inainte oricarei alte chestiuni. In patru ani, mari orașe din țara au ajuns in pragul falimentului […] The post USR – și falimentul este garantat! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce edilul PNL al Ploieștiului, Andrei Volosevici, a trecut la PSD, liberalii au recurs la o soluție oarecum surprinzatoare, propunand un candidat cu ceva grade, care in ultimii 15 ani a schimbat mai multe funcții de conducere in administrația centrala și locala. Primarul municipiului Ploiești,…

- Mircea Geoana vrea sa fie președintele Romaniei, dar, aidoma lui Klaus Iohannis, il macina rau de tot o durere in cot de problemele reale ale țarii – inflație și economie pe butuci, penii și salarii mici, forța de munca imbatranita și tot mai slab calificata, politicieni corupți și dezinteresați de…

- Daniel Muresan Cred ca meseria de asistat social ar trebui introdusa in COR, datorita faptului ca are deja vechime in Romania. Chiar daca nu ai niciun handicap, chiar daca mai muncești pe ici, pe colo, meseria e meserie. Mai ales ca e an electoral, deci asistații social sunt „mina de aur”. Aici nu vorbesc…

- Soțul Dianei Șoșoaca, Silvestru Șoșoaca, a transmis ca va fi „contracandidatul ei oriunde va candida”. „Strict politic. Doar strict politic. Ea știe foarte, foarte bine ca eu daca ajung sa candidez intr-un alt partid, indiferent cum se numește asta, PSD, AUR, PNL, UDMR, ipotetic, eu voi lua o parte…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a anunțat luni seara la Digi 24 ca fostul președinte CJ Prahova Iulian Dumitrescu și-a dat demisia din toate funcțiile de conducere ale partidului. „Și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PNL. Garantat!”, a spus Ciuca.Intrebat daca il va susține sa candideze,…

- Romania a ajuns la un numar record de 5,75 milioane de salariati, a anuntat deputatul social-democrat Marius Budai, fost ministru al Muncii, informeaza AGERPRES . El a precizat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca „investitiile publice si ajutoarele de stat au creat noi locuri de munca si au…

- Marius Șumudica (52 de ani) ar fi reușit sa ii convinga pe șefii lui Gaziantep sa ramana antrenorul echipei, dupa eșecul suferit pe teren propriu, 0-2, cu Basaksehir, intr-o maniera inedita. Antrenorul roman le-ar fi promis acestora ca va plati 100.000 de euro catre club, in cazul in care echipa va…

- In cursul urmatoarelor șase luni, astrele prognozeaza ca șase zodii vor experimenta un succes garantat, insoțit de o creștere a norocului, prosperitații și caștigurilor financiare. Aceste zodii se așteapta sa primeasca numeroase vești pozitive și sa beneficieze de o serie de oportunitați favorabile…