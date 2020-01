Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al companiei nationale Loteria Romana l-a numit joi pe Sebastian Iacob Moga in functia de director general, potrivit unui comunicat al instituției, in care se precizeaza ca a mai condus compania. Inca din anul 2005, Moga a ocupat mai multe pozitii de conducere la nivelul Loteriei…

- Consiliul de Administratie al CFR Marfa l-a numit in functia de director general provizoriu pe Traian Preoteasa, fost director general adjunct tehnic al Companiei Nationale de Cai Ferate (CNCF) CFR SA, a anuntat societatea intr-un comunicat de presa, transmis joi AGERPRES. Preoteasa il…

- Consiliul de Administratie al companiei TAROM l-a desemnat luni pe George Costin Barbu in functia de director general provizoriu pentru un mandat de patru luni, in conditiile OUG 109/2011. "Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta in data de 21.10.2019, a luat act de renuntarea lui Valentin Gvinda…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca luni, 14 octombrie 2019, membrii Consiliului de Administrație l-au numit pe domnul Marius CHIPER, director general interimar. Marius CHIPER, de profesie inginer și cu o experiența profesionala de 25 de ani in sectorul feroviar, a ocupat pana in…