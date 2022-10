Seat: 1 milion de SUV-uri comercializate în 6 ani In 2016, Seat a lansat pe piața modelul Ateca, primul SUV din istoria marcii. Acum, la 6 ani de la acel moment, constructorul din Martorell a atins o borna importanta: a comercializat SUV-ul cu numarul 1 milion. Mașina aniversara este un Seat Arona. Arona este cel mai bine vandut SUV din gama Seat. Modelul care a debutat in 2017 a fost ales de 481.585 de clienți pana in prezent. Cu 435.443 de exemplare vandute, Ateca se poziționeaza pe locul 2,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

