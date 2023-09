Stiri pe aceeasi tema

- Un eventual esec al Georgiei in aderarea la UE va bucura Rusia, a afirmat vineri, la Tbilisi, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, indemnand Georgia sa efectueze reforme democratice, relateaza AFP, potrivit Agerpres. UE a refuzat sa-i acorde in iunie 2022 statutul de tara candidata la aderare…

- La Bruxelles a fost semnat Acordul de participare a Republicii Moldova la Programul UE privind Piața Unica. Anunțul a fost facut de președinta Maia Sandu. „Semnarea acestui acord reprezinta un pas important in calea de integrare graduala a țarii noastre in Piața Unica a UE și un angajament ferm pentru…

- Investitorii pariaza ca este din ce in ce mai probabil ca Banca Centrala Europeana sa majoreze ratele dobanzilor luna viitoare, dupa ce inflația din Spania a atins un maxim al ultimelor trei luni in august, in timp ce prețurile au crescut mai repede decat se așteptau in cea mai populata regiune a Germaniei.…

- Pe teritoriul Republicii Moldova, in perioada 18.08.2023 - 25.08.2023, a fost inregistrat un focar de pesta porcina africana la porci domestici in extravilanul localitații Vadul lui Isac, raionul Cahul. Cazuri au fost inregistrate in mai multe țari din regiune, potrivit situației epizootice, prezentata…

- Spania sprijina cu fermitate aderarea Bulgariei la Schengen si lucreaza activ in aceasta directie, in calitatea sa de tara care a preluat presedintia Consiliului UE de la 1 iulie pana la sfarsitul lunii decembrie anul acesta, informeaza Rador. Ambasadorul Regatului Spaniei la Sofia, Alejandro Polanco…

- Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania – ROREG lanseaza astazi un proiect unic la nivel național, dedicat personalului din Unitațile Administrativ Teritoriale de la nivelul celor 41 de județe ale Romanei. Este vorba de o serie de tutoriale video de tip e-learning, conceputa…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca sportul romanesc este in regres si traieste prin exceptii, iar in aceste conditii situatia nu poate fi diferita nici la scrima, disciplina unde sportivii romani s-au intors fara medalie de la Campionatele…

- Mihai SALCUȚAN Dupa publicarea scrisorii-eseu adresata Bibliotecii „Basarabia” din Soroca la implinirea a 30 de ani de la fondare (1 iulie 1993), am fost contactat de multe persoane dornice a obține informații suplimentare despre construcția culturala ce a pus piatra de temelie a relațiilor multidisciplinare…