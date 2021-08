SEAN PAUL lanseaza single-ul “Only Fanz”, feat. Ty Dolla $ign

Stiri pe aceeasi tema

- Sickotoy, producatorul premiat la Grammy colaboreaza cu Elvana Gjata, una dintre cele mai populare artiste din Albania și INNA și lanseaza ”Papa”. Elvana Gjata, artista numarul 1 din Albania, este cunoscuta pentru lansari precum ”Fustani” care a fost pe locul in Albana și locul 73 in Elveția. Ea a fost…

- Imagine Dragons, trupa premiaa cu multiple discuri de platina dar si trofee Grammy, dezvaluie noul lor single „Wrecked”. In plus, formatia a anunțat sosirea viitorului lor album de studio, Mercury-Act 1, care va aparea pe 3 septembrie 2021. Imagine Dragons a facut echipa cu producatorul Rick Rubin pentru…

- Sweetheart-ul Romaniei, Alessiah, face echipa cu Alpha P și lanseaza single-ul „Why”, o piesa pop, cu un ritm captivant ne duce cu gandul la o zi senina petrecuta pe plaja. Energica și fresh, melodia cu beat up-tempo a fost compusa de Alessiah, Vlad Popescu, Vlad Ciresan si Ioan Cozma, iar versurile…

- Lorde a lansat un nou single, Solar Power, la doar cateva zile dupa ce a anunțat lansarea mult așteptatului sau album omonim. Piesa a fost o lansare surpriza, programata sa coincida cu eclipsa de soare din emisfera nordica. Din nou, Lorde face echipa cu producatorul Jack Antonoff, alaturi de colegii…

- Cantarețul britanic Ed Sheeran a anuntat vineri lansarea piesei "Bad Habits", primul sau cantec solo dupa patru ani si care va aparea pe piata la 25 iunie, relateaza EFE. Sheeran a facut anuntul pe Instagram, unde a postat imagini din diferite locuri din Londra, orasul in care s-a implinit…

- Delia marcheaza ziua de 1 iunie cu un cadou pentru fanii sai: noul single “Racheta” lansat cu videoclip de animație creionat pe baza desenelor facute de artista. Piesa a fost compusa de Delia și produsa de Alex Cotoi și marcheaza fascinația artistei pentru spațiu, Univers, transpusa in iubire și sentimentele…

- Brother Leo s-a lansat in muzica cu single-ul„ Strangers On An Island “, un banger produs de legenda britanica a muzicii dance, Fatboy Slim. De atunci a lucrat cu unii dintre cei mai mari compozitori și producatori de pe tot globul. Music Week l-a desemnat ca „New Wave” in 2020, descriindu-l ca fiind…

- Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza…