- Daria Cuflic, fosta ispita de la Insula Iubirii sezonul 7, s-a afișat alaturi de noul iubit. Cei doi s-au pozat intr-o ipostaza romantica. De altfel, se pare ca tanara iubește din nou dupa „aventura” pe care a avut-o alaturi de Razvan Kovacs in Thailanda.

- Selena Gomez radiaza de bucurie! Celebra cantareața a postat un mesaj emoționant pentru iubitul ei, cu ocazia zilei de naștere. Ce a publicat cunoscuta artista pentru Benny Blanco, tanarul care i-a cucerit inima.

- O cunoaștem pe Cornelia Rednic de ani de zile și impreuna cu soțul ei, Lupu Rednic, face cea mai frumoasa echipa atat pe scena, cat și acasa, caci cei doi sunt casatoriți de peste 30 de ani. Reporterii Spynews.ro au surprins-o pe artista intr-o ipostaza rara, mai exact intr-o ținuta lejera sport, una…

- Ilona Brezoianu a facut dezvaluiri despre marele pas de nunta cu iubitul ei. De curand, frumoasa prezentatore de la Antena 1 a precizat cand va avea oc marele eveniment pe care il așteapta toata lumea cu fuletul la gura. Iata ce a declarat Ilona Brezoianu despre acest pas!

- Gabriela Pițigoi și Valentin, foști conucrenți in sezonul 6 Mireasa, au devenit parinți de curand. Recent, tanara a facut publica o fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor Gabriel. Ipostaza emoționanta in care au fost surprinși cei doi.

- Ilona Brezoianu este indragostita pana peste cap de iubitul ei. Actrița a vorbit in podcastul „La Țocii” despre relația sa. Florin Ristei a confirmat ca iubitul partenerei sale de la Te cunosc de undeva! este un baiat senzațional și a spus ca le va canta la nunta.

- Anul 2023 le-a adus lui Lele și Andrei Volos cea mai mare bucurie. Cei doi au devenit parinți de fata, iar acum se pregatesc de cele mai frumoase evenimente din viața lor. Manelistul nu putea rata o ocazie atat de frumoasa, așa ca, de Valentine's Day, acesta i-a facut un cadou impresionant partenerei…

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala pentru Sanziana Negru. Caștigatoarea de la America Express a implinit 38 de ani și și-a petrecut aniversarea, evident, alaturi de iubitul ei, Ștefan Floroaica. Gestul romantic pe care l-a facut actorul pentru partenera lui.