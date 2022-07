Seacă Dunărea. A rămas pe uscat stația de pompare de la Stăncuța, care asigură irigarea a 250.000 ha din Brăila și Ialomița La numai cateva ore dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vizitat Stația de pompare de la Stancuța, cea mai mare stație de pompare a apei din Dunare, o noua scadere a nivelului apelor a scos din funcțiune sorburile de extracție a acestei stații, blocand funcționarea sistemului de irigații pe 250.000 de hectare. Practic, in timp ce la ședința de guvern ministrul Petre Daea ii raporta primului ministru ca situație este sub control, reprezentanții ANIF Braila ii anunțau pe fermierii din Braila și Ialomița ca nu vor mai primi apa pentru irigații prin canalele racordate la Stația de la Stancuța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

