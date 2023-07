Se va construi primul park&ride din municipiul Brașov Primaria municipiului Brașov a anunțat firma caștigatoare care va construi primul park&ride dintre cele patru planificate la principalele intrari in oraș. Parcarea va fi situat in partea dreapta a terminalului RAT din Bartolomeu. Scopul proiectului este sa reduca traficul metropolitan și turistic in interiorul orașului prin oferirea unei opțiuni de parcare multietajata pentru turiști și locuitorii din zona metropolitana. Astfel, aceștia vor putea lasa mașinile in aceasta parcare și sa foloseasca mijloace alternative de transport in interiorul orașului sau sa mearga pe jos. Deocamdata, licitația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

