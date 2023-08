Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a cerut, joi, un ritm mai sustinut din partea constructorilor care realizeaza proiecte de infrastructura feroviara, subliniind ca este firesc ca romanii sa doreasca sa mearga cu trenul, civilizat, ca in orice tara europeana.

- Dupa ce zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse de grindina, in zona de nord a țarii, sudul s-a topit, vineri, sub canicula, iar sambata noapte a fost prapad in vestul țarii. S-a rupt cerul, a plouat cat intr-o luna și vantul a maturat tot ce a gasit in cale. Sute de localitați din Arad,…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 7, la ieșirea din Pecica spre Arad, unde o mașina și un TIR au intrat in coliziune. La fața locului a intervenit echipajul medical SMURD al Punctului de lucru Nadlac, cu sprijinul SVSU Pecica și o ambulanța SAJ. A fost solicitat și elicopterul SMURD.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, o avertizare cod roșu de vijelii și grindina pentru mai multe localitați din județul Arad. Potrivit ANM, codul roșu vizeaza localitațile Șicula, Apateu, Sintea Mare, Șepreuș, Zarand și Olari, din județul Arad. Se vor semnala grindina…

- Comunitațile de romi din Statele Unite sunt vizitate mereu de catre pastori din Romania. Una dintre deplasari a fost facute de pastori din Arad și Oradea. Alaturi de ei a fost și ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru.

- Vestul tarii a fost maturat iar de vijelii. Ploile torentiale au acoperit strazi si au inundat case, iar grindina a distrus legumele cultivatorilor. Sunt avertizari de vremea severa pana marti, in aproape toata tara. In Resita a fost din nou cod rosu de vreme severa. Mai multe case au fost despartite…

- Procurorii DIICOT și polițiști din Timișoara fac, joi, 13 percheziții la mai multe persoane din Arad și Timiș banuite ca, in ultimii doi ani, au obligat 11 femei sa se prostitueze in doua saloane de masaj și ca le-au vandut droguri clienților acestora.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 3,2 s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 0:24, in zona Crisana, judetul Arad, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 8 kilometri…