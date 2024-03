Stiri pe aceeasi tema

- „Anul 2024 este cel in care Sebeșul va consemna un mare pas pentru imbunatațirea serviciului public local de transport oferit cetațenilor prin asigurarea unei alternative nepoluante. Va informam, in urma cu un an, ca Primaria Municipiului Sebeș a obținut o finanțare nerambursabila europeana din Planul…

- Un numar de 27 de microbuze electrice au fost achiziționate de catre Consiliul Județean Gorj pentru școlile din mediul rural din județ. In data de 12 februarie va fi semnat contractul de achiziție cu firma care a fost selectata in urma licitației. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj,…

- Primarul comunei Gura Vaii, Silviu Tinei, anunța publicarea anunțului de participare cu privire la obiectivul de investiții “Inființarea unui Centru de Colectare a Deșeurilor Prin Aport Voluntar in Comuna Gura Vaii, Județul Bacau”. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența.…

- DAVIAND FOREST SRL anunța lansarea proiectului de investiție cu titlul „Pepiniera silvica in sistem containerizat , la DAVIAND FOREST SRL”, contract de finanțare nr. C2I2B0123000045/20.11.2023, incheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și finanțat din fonduri europene prin Planul Național…

- LEVANT SRL anunța lansarea proiectului de investiție cu titlul „Modernizare pepiniera prin achiziția de utilaje la LEVANT SRL”, contract de finanțare nr. C2I2B0123000040 /17.11.2023, incheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare…

- SARALEMS S.R.L. anunța lansarea proiectului de investiție cu titlul „Crearea unor pepiniere la LA SARALEMS SRL”, contract de finanțare nr. C2I2B0123000042/21.11.2023, incheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- TERRA BAM S.R.L. anunța lansarea proiectului de investiție cu titlul „Crearea unor pepiniere la TERRA BAM SRL”, contract de finanțare nr. C2I2B0123000035/20.11.2023, incheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- GREENLAND SRL anunța lansarea proiectului de investiție cu titlul „Modernizarea pepinierei Greenland SRL“, contract de finanțare nr. C2I2B0123000048/22.11.2023, incheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei.…