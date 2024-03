Se teme Nicușor Dan de un candidat comun PSD-PNL: Ce spune actualul primar general, cu trei luni inainte de alegeri

Nicușor Dan a spus duminica seara la B1 TV, ca nu ii este teama de un posibil candidat comun PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, precizand ca este neserios sa faci un proeict pentru București in doar doua-trei luni:

Nicușor Dan, despre alegerile locale

„Noi avem un primar in funcție care in sondaje are 30-35%, 36% in ultimul pe care l-am vazut, avem un partid, PSD, care are 30-35%, avem alegeri intr-un tur, in alegerilor intr-un tur oamenii voteaza util și asta o sa fie meciul,…