Sindicaliștii de la Romgaz anunța proteste in prima zi a saptamanii viitoare, ca reacție la intenția companiei de a reduce salariile de incadrare cu 5,82%. Sindicatul Liber ROMGAZ a anunțat ca 500 de angajați vor participa la un protest programat pentru luni, 29 ianuarie, ca reacție la intenția companiei de a reduce salariile de incadrare cu 5,82%. De asemenea, sindicaliștii sunt nemulțumiți de lipsa de alocare in buget a sumelor destinate primelor și adaosurilor prevazute in Contractul Colectiv de Munca. „Organizarea acestei acțiuni de protest a salariaților din S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este fața…