Se strica vremea! Avertizare cod galben in mai multe regiuni, inclusiv Dobrogea O avertizare de cod galben de vant, polei si ninsori a fost emisa de ANM, pentru Moldova, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei, valabila pana marti dimineata. In noaptea de marti spre miercuri va fi ger in nord, centru si est, cu minime termice de pana la 20... 18 grade, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie ANM .ANM arata ca aria precipitatiilor va fi in extindere in toate regiunile, in perioada urmatoare. Pentru ziua de duminica aunt anuntate mai ales ploi, apoi treptat vor pre ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

