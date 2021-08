Se spune sau nu „La multi ani” pe 15 august, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului? Ce spun preotii ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 An de an, pe 15 august, credinciosii sarbatoresc unul dintre cele mai mari praznice ale crestinatatii, Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare. Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Se spune sau nu „La multi ani” pe 15 august. Si tot in fiecare an revine intrebarea daca este bine sa le faci urari celor care poarta numele…