Patronii de restaurante pregatesc schimbari importante, care ii vor arde pe clienți la portofel. Aceștia planuiesc sa modifice meniurile, acest lucru reflectandu-se in prețuri. Peste 30% dintre restaurantele din Romania planifica o crestere a preturilor, dupa ce primul trimestru a marcat o noua scadere a veniturilor, arata Barometrul Restaurantelor Gault&Millau, realizat in parteneriat cu Nazzuro

