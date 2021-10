Se schimbă schema de imunizare anti-Covid? Cine se va vaccina cu 4 doze Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, anunța schimbarea schemei de vaccinare anti-coronavirus. Astfel, persoanele sever imunodeprimate, precum pacienții oncologici, cei care vin dupa un transplant de organ sau de celule stem hematopoietice, cei cu imunodeficiențe primare, HIV/SIDA sau alte afecțiuni cronice grave, vor fi vaccinate la schema inițiala cu 3 doze de vaccin impotriva COVID-19. Dupa 6 luni, aceste persoane vor face și a patra doza – echivalentul dozei 3 pentru restul populației. Vaccinarea cu schema de vaccinare 3 doze + 1 pentru aceste persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

