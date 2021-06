Se schimbă regulile în Capitală! Cum vor fi organizate nunțile și botezurile și câte persoane vor putea participa Numarul de persoane care pot participa la nunti si botezuri a fost majorat, incepand de sambata, la maxim 200 in interior, potrivit unei hotarari a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) de vineri. “Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), fara a se limita la acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanti de maximum 200 de persoane in interior si cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), fara a se limita la acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanti de maximum 200 de persoane in interior si cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare…

- De la 1 iunie au intrat in vigoare noi masuri de relaxare. Astfel, incepand de astazi, se reiau petrecerile private, iar competițiile sportive se pot desfașura cu spectatori și in spații inchise. Se redeschid cluburile și discotecile, cu program limitat, la fel ca locurile de joaca și piscinele la interior.…

- Bucureștiul a depașit pragul de 50% de persoane vaccinate cu o doza de vaccin anti-Covid, a anunțat prefectul Alin Stoica. Aproximativ 560.000 de persoane au primit ambele doze de vaccin, din 2,2 milioane de persoane avute in vedere de autoritati. Peste 23.000 de persoane s-au vaccinat in cadrul ediției…

- Nunțile, botezurile și mesele festive vor putea fi organizate fara limita de persoane, de la 1 iunie, dar doar daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva COVID-19, cu ambele doze. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a explicat ca este obligația organizatorilor sa se asigure…

- btrhdr Incepand cu data de 01.06.2021, se propune ca activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea a cel mult 1.000 de persoane, in condițiile asigurarii unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoana, cu obligativitatea…

- Din 1 iunie, Guvernul a decis sa permita organizarea nunților, botezurilor și a altor evenimente private, in anumite condiții. Astfel, vor pute fi organizate la interior evenimente cu pana la 50 de persoane și la exterior cu pana la 70 de persoane. In schimb, daca toți cei care participa la un eveniment…

- Autoritațile lucreaza la scenariul pentru redeschiderea sezonului de botezuri și nunți, anunța Realitatea PLUS.Ar putea fi permise nunțile și botezurile pentru restul acestui an, dar numai in condiții foarte bine stabilite. Participarea la petrecerile private organizate cu prilejul nunților și botezurilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU ) a adoptat, vineri, o noua hotarare prin care a fost actualizata lista statelor de risc epidemiologic ridicat. Daca ați calatorit in aceste state și veniți in Romania sunteți obligat sa stați in carantina timp de 14 zile. The post Lista actualizata…