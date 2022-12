Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Ilfov a anuntat, marti, ca politistii din Pantelimon s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, dupa ce o invatatoare a folosit o lampa cu UV in timpul orelor. Incidentul s-a produs in data de 24 noiembrie, in intervalul orar 8:30 - 12:00. ”O invatatoare din cadrul unei unitati de invatamant,…

- Guvernul a reintrodus declararea obligatorie a contractelor de inchiriere la Fisc de la 1 ianuarie 2023. Asta dupa ce incasarile din impozitarea inchirierilor au scazut in timpul pandemiei. E declarația președintelui ANAF, care a emis deja un ordin pentru aprobarea noilor formulare.

- O propunere a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate ii nemulțumește pe medici. O prevedere din noul contract cadru pus in dezbatere publica pune pacienții pe drumuri și ar obliga medicii sa acorde consultații incomplete.

- Guvernul chinez a relaxat regulile de intrare in țara pentru cetațenii straini incepind cu 11 noiembrie. Acest lucru este menționat in comunicatul Comitetului de stat pentru igiena și sanatate din Republica Populara Chineza, relateaza Reuters. Conform protocoalelor actualizate, perioada obligatorie…

- Barbatul de 39 de ani din Sfantu Gheorghe ar fi agresat copilul in sala de clasa in timpul orelor de curs.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuziva și au aflat ca pe langa baiatul care a ajuns la spital, profesorul mai are alte 3 victime din aceeași clasa. „Din cercetari polițiștii…

Guvernul marocan a inceput sa emita primele permise pentru fermieri de cultivare legala a canabisului in scopuri medicale, farmaceutice si industriale.

- Artistul este cercetat pentru tentativa de omor și arestat la domiciliu, dar nu pare deloc deranjat, asta pentru ca iși petrece timpul cu persoanele importante din viața lui. Cu cine s-a filmat Dani Mocanu și care sunt ultimele lui declarații