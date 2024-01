Stiri pe aceeasi tema

- Regulile pentru prescrierea și eliberarea antibioticelor au fost serios inasprite. Beatrice Speteanu, farmacist și președinte al Asociației Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor, a adus in atenția publicului o serie de modificari semnificative ce au avut loc in domeniul prescripțiilor antibioticelor.…

- Venetia va interzice megafoanele si grupurile de turisti cu mai mult de 25 de persoane, in incercarea de a atenua impactul turismului de masa asupra orasului italian, informeaza BBC, informeaza News.ro.Noile reguli vor intra in vigoare incepand cu luna iunie, au anuntat autoritatile locale. Folosirea…

- America Express, 17 decembrie 2023. In editia 37 difuzata duminica, 17 decembrie 2023, a emisiunii America Express sezonul 6, Irina Fodor a facut un anunt important! Mai exact, se schimba regulile in semifinala America Express, iar prezentatoare a explicat ce este „biletul de aur”, noul element surpriza…

- Pentru a sprijini tranzitia Europei catre transporturi mai verzi si pentru a atinge obiectivele UE de realizare a neutralitatii climatice, Consiliul European si-a adoptat luni pozitia comuna (abordarea generala) cu privire la noile norme de contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de sera generate…

- Aceleași reguli de informare separata vor fi aplicate și in restaurante, inclusiv in cazul livrarii prin intermediul aplicațiilor de livrare sau a serviciilor de curierat. Aceste masuri se iau pentru a asigura transparența și siguranța consumatorilor in ceea ce privește consumul de produse alimentare…

- Elveția a anunțat ca le va permite cetațenilor sa munceasca și in zilele de duminica. Pana in prezent acest lucru era interzis prin lege.Unul dintre motive este ca in zilele de duminica este dificil sa gasești magazine deschise. Orașele elvețiene cu mare profil internațional, printre care Geneva,…

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat ca incepand de maine, vremea se va schimba radical in Romania. Temperaturile vor fi in scadere, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. La munte, potrivit informațiilor,…

- Tesla planuiește sa construiasca o mașina de 25.000 de euro la fabrica sa de langa Berlin, a declarat, luni, o sursa pentru Reuters. Sursa, care a refuzat sa fie numita, nu a precizat cand va incepe producția, informeaza Mediafax.Directorul executiv Elon Musk a vizitat, vineri, uzina din Gruenheide…