Jumatate din populația lumii va fi chemata la urne in 2024, vor fi alegeri prezidențiale in 30 de state și legislative in alte 20. Romania va avea patru tururi de scrutin – alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Conform calculelor AFP, 49% din populația planetei va fi chemata la urne, pentru a-și alege președintele, membrii […]