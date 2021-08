Stiri pe aceeasi tema

- Atena a numit un oficial responsabil cu valurile de caldura, a carui misiunea va fi sa protejeze oamenii de cresterea temperaturilor si sa identifice modalitati prin care orasul se poate adapta la caldura si la fenomenele meteo extreme.

- Valurile de caldura vor fi cel mai important fenomen sever din viitor, mult mai important decat tornadele. Ele afecteaza arii foarte mari, iar organismul uman se adapteaza mai greu la aceste noi condiții. Tornadele pot sa afecteze – e adevarat, foarte sever – regiuni relativ inguste, cum a fost tornada…

- Peste 5 milioane de oameni mor in fiecare an la nivel mondial din cauza temperaturilor extreme, arata un studiu derulat pe parcursul a 20 de ani, iar numarul victimelor provocate de caldura este in creștere, informeaza The Guardian.

- ”Emisiile cu efect de sera reprezinta principala sursa cand ne conectam cu informațiile privind schimbarea climatica. Vor fi și mai multe fenomene meteo extreme daca nu vom respecta ținta Acordului de la Paris, de a limita creșterea temperaturii cu 2 grade pe an, poate chiar 1,5 grade. Fiecare an a…

- Evaluarea Nationala și examenul de Bacalaureat vor avea loc și anul acesta cu respectarea normelor sanitare de protecție. Ministrul Educatiei recomanda insa școlilor sa renunțe la o parte din regulile sanitare. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a recomandat inspectoratelor scolare eliminarea triajului…

- Peste o treime din decesele provocate la nivel global de valurile de caldura pot fi atribuite in mod direct incalzirii globale, potrivit unui studiu publicat luni, informeaza AFP. In vederea realizarii acestui studiu rar care evalueaza consecintele incalzirii globale in materie de sanatate…

- Potrivit unui studiu realizat de cercetatorii romani, in cazul a 11% dintre persoanele vaccinate, fara a fi infectate anterior, anticorpii Covid se reduc dupa 3-4 luni. Studiul, realizat de cercetatorii romani, arata ca raspunsul imunitar ar fi mai puternic daca rapelul Pfizer s-ar face la cinci luni…