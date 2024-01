Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca aplicatia Programului Casa Verde Fotovoltaice se va debloca marti, la ora 10.00. Solicitantii pot alege un instalator. ”In cel mai scurt timp, 90.000 de gospodarii din Romania vor beneficia de o factura mai mica pentru curentul electric”, a transmis ministrul…

- Programul ”Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Asa cum am…

- O noua sesiune a programului „Casa Verde Fotovoltaice”, prin care vom valida potentialii instalatori, va demara miercuri (n.n- maine), iar firma care a dat in judecata Adminstratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promis ca va renunta la proces daca va fi validata ca instalator autorizat, a anuntat, ieri,…