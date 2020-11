Se redeschid școlile? Este ILEGAL ce s-a întâmplat Tribunalul Iași a admis ca fiind ilegala suspendarea activitaților didactice fața in fața in școli, anunța Asociația Școlilor Particulare. Asociația Școlilor Particulare a cerut anularea parțiala a Hotararii nr.76/04.11.2020 a Comitetului pentru Situații de Urgența Iași, respectiv a articolelor care prevad suspendarea activitaților didactice fața in fața in școli. Joi, Tribunalul Iași a admis cererea de anulare a unor articole. Decizia nu este definitiva și nici executorie, instanța refuzand suspendarea executarii Hotararii CJSU Iași pana la o decizie definitiva. „Instanța a admis ca fiind NELEGALA… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

