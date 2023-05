Se pun sau nu absențe in timpul grevei generale din invațamant? Unii profesori nu participa la protest și vor sa țina orele Elevii nu vor face cursuri incepand de luni, in prima zi de greva generala in educație. Chiar daca profesorii spun ca aceștia pot sa vina la ore, nu se va preda și nu se va parcurge materie, intr-o perioada extrem de importanta, chiar inaintea vacanței de vara. Atenție insa, nu toți profesorii sunt in greva. […] Citește Se pun sau nu absențe in timpul grevei generale din invațamant? Unii profesori nu participa la protest și vor sa țina orele in Alba24 .