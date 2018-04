Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui sa se grabeasca sa o transpuna. Afirmatia…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui sa se grabeasca sa o transpuna. Afirmatia vine in contextul…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), iar Comisia Europeana (CE) trebuie sa vegheze la modul in care concureaza intre ele statele membre, a afirmat joi…

- „In 2009 criza am creat-o noi ca tara. Nu cred ca Romania se afla intr-o astfel de situatie, nu cred ca urmeaza o criza economica. Noi astazi suntem dependenti in proportie de 80% de celelalte state europene. Trebuie sa variem foarte mult economic, mai exista si alte piete pe care sa ne dezvoltam",…

- Romania va analiza in detaliu structura deficitelor comerciale, iar acolo unde vor fi identificate decalaje provocate de subventii care incalca regulile concurentei loiale „ne vom adresa Comisiei Europene”, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „O sa luam produs cu produs…

- Premierul Viorica Dancila a facut, o noua gafa, marți, in plenul Camerei Deputaților, in timp ce citea discursul privind modul in care Guvernul a cheltuit banii romanilor. ”Adversarii PSD au pus la bataie un discurs alarmist pentru a contesta acest program, care va spun foarte sincer, nu a facut bine…

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Teodorovici, despre Declarația 600: Toti contribuabilii isi pastreaza calitatea de asigurat medical Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Declarația 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care…