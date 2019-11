Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea olaneza Kiki Bertens, locul 10 mondial, va evolua contra belarusei Arina Sabalenka (14 WTA), duminica, in finala turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai, anunța news.ro.In semifinale, Bertens a trecut de chinezoaica Saisai Zheng, locul 40 mondial, scor 2-6, 6-3, 6-4. Citește…

- Guvernul Statelor Unite a incheiat anul fiscal 2019 cu cel mai mare deficit bugetar din ultimii șapte ani, in condițiile in care caștigurile incasarilor fiscale au fost depașite de cheltuielile mai mari și de creșterea serviciilor datoriilor, relateaza Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus…

- USR afirma, referitor la verificarea contractelor pe care firma in care a fost partener presedintele Dan Barna le-a derulat cu fonduri europene, ca acestea au mai fost verificate de organismele intermediare si de autoritatile de management, "care nu au gasit niciun fel de nereguli financiare sau de…

- Rise Project anunța, in plina campanie prezidențiala, ca urmeaza sa prezinte dezvaluiri despre Dan Barna, vazut de anumite sondaje finalist in turul 2.Rise Project, unul dintre site-urile de investigații cu mare trecere in randul romanilor cu opțiuni politice de dreptat, a difuzat, luni seara,…

- Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM, Klaus Iohannis se afla la o distanta considerabila de urmatorii candidati la prezidentiale, cu putin peste 45 de procente. Lupta pentru locul doi este dusa intre Viorica Dancila (PSD), Dan Barna (USR-PLUS) si Mircea Diaconu (ALDE si ProRomania)

- Continua problemele in industria automotivelor. Gigantul Continental anunța ca in urmatorii zece ani va inchide mai multe fabrici la nivel global, zeci de mii de oameni urmand sa fie concediați.

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins inregistrarea candidaturii lui Miron Cozma la alegerile prezidențiale. BEC precizeaza, pe site-ul instituției, ca Miron Cozma și-a depus candidatura vineri, 20 septembrie și a adus un numar de 310.000 de semnaturi, din care mai bine de 87% s-au dovedit a fi cu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la intalnirea cu șefii de misiuni, cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Romane, ca Germania ramane primul partener comercial, spunand ca in ultimii 5 ani relațiile au fost la cel mai inalt nivel, iar relația are un caracter strategic, scrie Mediafax."Germania…