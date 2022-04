Se pregăteşte demolarea stadionului „Tineretului“ din Craiova Stadionul „Tineretului“ din Craiova va fi pus la pamant in acest an, pentru a face loc unui complex sportiv multifunctional. Investitia estimata la 20 de milioane de euro, pentru care au fost solicitate fonduri de la bugetul de stat, prin Compania Nationala de Investitii (CNI), ar putea demara anul viitor. Pana atunci, trebuie demolat stadionul si stabilit proiectantul noii arene. Procedura de achizitie a serviciilor de proiectare si asistestenta tehnica din partea proiectantului a fost anulata in prima faza, dar procedura demolarii stadionului de legenda al fotbalului craiovean isi urmeaza cursul.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

