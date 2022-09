Se pregătește ceva în stil mare. Rusia transferă rachetele care apără Sankt Petersburg spre granița cu Ucraina (imagini satelit) O mișcare interesanta are loc in aceste zile in zona de Nord a frontului ucrainean. Armata rusa muta masiv sisteme de aparare antiaeriana și rachete spre Sud. Potrivit agenției de știri finlandeze Yle, imaginile satelitare arata ca lansatoarele și rachetele au disparut de la baza de la Zelenogorsk din istmul Karelian in timpul verii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

