Se poate face doza 3 antiCOVID în același timp cu vaccinul antigripal? Ce spun medicii O problema tot mai discutata in aceste zile: vaccinul antigripal va putea fi facut in acelasi timp cu vaccinul anti-COVID? Si asta indiferent ca este vorba despre o a treia doza, sau de primele doze? Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare, a raspuns afirmativ ieri la aceste intrebari, iar raspunsul sau este intarit si de medici de familie consultati ieri de "Ziarul de Iasi". „Se va putea face simultan sau la orice distanta fata de alt vaccin. Cu alte cuvinte, daca trebuie sa fac vaccinul anti-COVID astazi, il fac, iar maine pot sa fac si cel antigripal, sau invers. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

