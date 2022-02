Stiri pe aceeasi tema

- Seria Honor 60 a fost lansata la final de an 2021, dar lipsea si un membru mai accesibil al acestei familii. E vorba despre Honoe 60 SE, care tocmai a debutat si duce la 3 numarul de terminale din aceasta gama. Asemenea multor alte telefoane din ultima vreme, el vine cu muchii plate inspirate de iPhone-uri.…

- Primul telefon Pixel pliabil de mult așteptat de la Google nu a sosit niciodata in 2021, așa cum s-a sperat, dar cand zvonurile incep sa se inmulțeasca, este de obicei un semn bun ca nu este prea mult de așteptat. Un nou raport publicat de 9to5Google sugereaza nu numai ca viitorul telefon pliabil…

- Daca despre iPhone 14 Pro s-a tot vorbit in ultima vreme, prin prisma scaparilor de pe web, legat de iPhone 15 Pro e cam devreme sa ne pronuntam. Totusi analisti bine conectati la furnizorii Apple au descoperit ca urmatorul pas la capitolul camere telephoto se va face de abia in 2023. Analistul Jeff…

- Și a venit și celalalt moment al anului, cu ceva intarziere de data asta, in care am testat noul Apple Watch, poate unul dintre cele mai populare wearables de pe planeta, produs care se lanseaza in fiecare an odata cu noul iPhone . De aceasta data a fost randul generației a șaptea, una care vine cu…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anunțat ca aplicatia Check DCC de verificare in Romania a certificatelor digitale UE COVID-19 este disponibila acum si pe telefoanele mobile cu sistem de operare iOS. Potrivit unui comunicat de presa al STS, persoanele care folosesc iPhone sau iPad pot descarca…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale informeaza intr-un comunicat transmis sambata ca aplicația Check DCC de verificare in Romania a certificatelor digitale UE COVID-19 este disponibila acum și pe telefoanele mobile cu sistem de operare iOS. Persoanele care folosesc iPhone sau iPad pot descarca gratuit…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale informeaza ca aplicatia Check DCC de verificare in Romania a certificatelor digitale UE COVID-19 este disponibila acum si pe telefoanele mobile cu sistem de operare iOS. Persoanele care folosesc iPhone sau iPad pot descarca gratuit aplicatia Check DCC din magazinul…

- Aplicația Check DCC de verificare in Romania a certificatelor digitale UE COVID-19 este disponibila acum și pe telefoanele mobile cu sistem de operare iOS Aplicația Check DCC de verificare in Romania a certificatelor digitale UE COVID-19 este disponibila acum și pe telefoanele mobile cu sistem de operare…