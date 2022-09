In Romania se pot caștiga și salarii de peste 12.000 de lei in anumite domenii, iar mulți angajați le au deja de ani buni. Mai exact, este vorba despre domeniul IT, unde salariul net al unui specialist in cybersecurity variaza intre 8.850 de lei si 12.700 de lei net pe luna, arata datele furnizate de platforma Salary Explorer, potrivit economica.net. “O persoana care lucreaza in domeniul securitații IT in Romania caștiga, de obicei, in jur de 10.800 de lei pe luna. Salariile variaza de la 8.550 de lei (cea mai mica medie) la 12.700 de lei (cea mai mare medie, salariul maxim real este mai mare).…