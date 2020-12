Se mențin restricțiile pentru anumite comune din județul Iași Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de reparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul cladirilor și a operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent din comunele Probota (3,31), Madarjac (3,06), Roșcani (3,18), Țuțora (3,53), unde incidența cumulata a cazurilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice de tipul restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor si a operatorilor economici care desfasoara activitati…

- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul cladirilor și a operatorilor economici care desfasoara activitati…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Gorj a adoptat Hotararea nr. 57, prin care s-au stabilit o serie de masuri in localtați in care rata de infectare este de peste 3 la mia de locuitori. In localitatea Ciuperceni Masurile se vor aplica sunt urmatoarele restricții: Se interzice activitatea…

- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul cladirilor și a operatorilor economici care desfasoara activitati…

- Prefectura Olt a anunțat ca incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in județul Olt este de 0,93/1000 locuitori. In 47 de localitați nu a fost inregistrat, in ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. In localitatile unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare…

- Prefectura Olt a anunțat ca incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in județul Olt este de 1,11/1000 locuitori. In localitatile unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori se aplica urmatoarele restrictii coresapunzatoare ratei de infectare:…

- Iata lista completa a masurilor luate la Iasi: Art. 1. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul…

- Potrivit prefectului de Iasi, Marian Grigoras, CJSU a decis ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul…