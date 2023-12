Se măresc salariile la APIA, de la 1 ianuarie 2024 Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, salariile funcționarilor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) din teritoriu vor fi egalizate cu cele ale personalului agenției de la nivel central. Decizia vine dupa ce angajații din țara au declanșat greve spontane și chiar au pichetat sediul Ministerului Agriculturii. Anunțul a fost facut de catre premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, la inceputul ședinței de Guvern de joi, 28 decembrie. Intre timp, masura a fost publicata și in Monitorul Oficial, potrivit Agrointel. Este vorba de Ordonanța de Urgența nr. 128/2023 care include și egalarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

