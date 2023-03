Stiri pe aceeasi tema

- Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorarii cu 13,8 % a acestui indicator. Astfel, valoarea ISR creste de la 525,5 lei, in anul 2022, la 598 lei, anul acesta. Dupa aplicarea noii valori…

- Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorarii cu 13,8 % a acestui indicator. Anunțul a fost facut de Ministerul Muncii.

- Indemnizatia de somaj si toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referinta (ISR) cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorarii cu 13,8% a acestui indicator, informeaza Ministerul Muncii.

- Indemnizatia de somaj si toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referinta ISR cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorarii cu 13,8 a acestui indicator. Astfel, valoarea ISR creste de la 525,5 lei, in anul 2022, la 598 lei, anul acesta.Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Indemnizatia de somaj si toate beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referinta (ISR) cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorarii cu 13,8% a acestui indicator, informeaza Ministerul Muncii. Astfel, valoarea ISR creste de la 525,5 lei, in anul 2022, la 598 lei, anul acesta.…

- Unele venituri cresc considerabil de la 1 martie. Categoriile de romani care vor primi bani in plus Beneficiile sociale care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința se majoreaza de la 1 martie 2023. Acestea vor crește considerabil, avand in vedere majorarea raportata la rata de inflație. Potrivit…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu directorul executiv al Fondului Monetar International, Paul Hilbers, in cadrul discutiilor fiind analizata evolutia economiei Romaniei in contextul crizelor si provocarilor ultimilor ani. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca le-a cerut, joi, ministrilor Energiei si Muncii sa prezinte sedinta de Guvern de saptamana viitoare un termen pana la care vor pune in aplicare un plan de imbunatatire a conditiilor de munca si privind securitatea muncii la Complexul Energetic Oltenia. El le-a mai solicitat…