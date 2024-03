Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiile care se calculeaza in raport cu Indicatorul Social de Referința (ISR) se majoreaza odata cu creșterea acestui indicator cu rata medie anuala a inflației... The post Mihai Fifor: „Se majoreaza indemnizațiile calculate pe baza Indicatorului Social de Referința” (P) appeared first on Special…

- Beneficiile care se calculeaza in raport cu Indicatorul Social de Referința (ISR) se majoreaza odata cu creșterea acestui indicator cu rata medie anuala a inflației din 2023 la 1 martie 2024. Rata inflației pentru 2023 este de 10,4%. Astfel, valoarea ISR se majoreaza, din martie, de la 598 de lei…

- "Rata inflatiei pentru 2023 este de 10,4%. Astfel, valoarea ISR se majoreaza, din martie, de la 598 de lei la 660 de lei", se mentioneaza in comunicatul instituției postat pe pagina oficiala de Facebook.Beneficiile care se calculeaza in raport cu Indicatorul Social de Referința (ISR) se majoreaza odata…

- Categoriile de romani care primesc indemnizații majorate, din martie 2024. Cine primește mai mulți bani de la stat Ministerul Muncii anunța categoriile de romani care primesc indemnizații și sprijin financiar majorate, din martie 2024. Beneficiile care se calculeaza in raport cu Indicatorul Social de…

- Social Indemnizații majorate de la 1 martie – de șomaj, pentru persoanele cu dizabilitați, venitul minim de incluziune și alte beneficii sociale martie 5, 2024 10:50 Beneficiile care se calculeaza in raport cu Indicatorul Social de Referința (ISR) se majoreaza odata cu creșterea acestui indicator…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale anunta ca indemnizatiile calculate pe baza Indicatorului Social de Referinta au fost majorate de la 1 martie 2024. "Beneficiile care se calculeaza in raport cu Indicatorul Social de Referinta ISR se majoreaza odata cu cresterea acestui indicator cu rata medie…

- Se majoreaza indemnizațiile calculate pe baza Indicatorului Social de Referința Beneficiile care se calculeaza in raport cu Indicatorul Social de Referința (ISR) se majoreaza odata cu creșterea acestui indicator cu rata medie anuala a inflației din 2023 la 1 martie 2024. Rata inflației pentru 2023 este…

- Incepand cu data de 1 martie, mai multe ajutoare financiare de la stat vor fi majorate. Acestea sunt calculate in funcție de Indicatorul Social de Referința (ISR) și vor crește automat in cateva zile, odata cu majorarea valorii acestui indicator conform ratei medii anuale a inflației din 2023. Conform…