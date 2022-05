Se mai poate recupera taxa auto de mediu? Ce trebuie făcut Acesta a reusit sa obtina de la Fisc in instanta cei peste 5.000 de lei pentru care nu a depus la timp cererea. Masina, adusa din Franta, fusese inmatriculata in 2016, iar termenul pentru depunerea cererii era 31 august 2018. Statul e obligat sa dea inapoi taxele incasate nejustificat de la cetateni. Dupa sase ani de cand fusese obligat sa plateasca timbrul de mediu pentru un automobil la mana a doua adus din strainatate, un iesean a reusit sa-si obtina banii inapoi. Sentinta nu este insa definitiva, Fiscul avand posibilitatea recursului. In ianuarie 2016, Gersi D. si-a adus din Franta un Volkswagen… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

